Судно, яке Фінляндія затримала через пошкодження кабелів, виявилось шпигуном - ЗМІ

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На борту танкера Eagle S, який Фінляндія напередодні затримала у звʼязку з обривом кабеля звʼязку в Балтійському морі, перебувало обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями, повідомляє Європейська правда.

Lloyd's List ще у червні 2024 року отримав доступ до конфіденційних документів про Eagle S на основі техогляду танкера в данських водах.

На судні, йшлось у документах, виявили численні недоліки безпеки – зокрема сторонню особу, яка не була моряком, а також обладнання для прослуховування і запису у "величезних портативних валізах" разом із "багатьма ноутбуками", які мали клавіатури з турецькою та російською розкладками.

Співрозмовник Lloyd's List на умовах анонімності стверджує, що обладнання на Eagle S використовувалося для відстеження всіх радіочастот у районі руху танкера, а після прибуття судна до Росії їх передали для аналізу.

"Вони стежили за всіма військово-морськими кораблями і літаками НАТО. У них була вся інформація про них. Вони просто співставляли їхні частоти. Ними керували російські, турецькі, індійські офіцери-радіотелефоністи" , – заявило джерело порталу.

Воно додало, що після цього шпигунське обладнання встановили на інший танкер, повʼязаний із "тіньовим флотом" Росії – Swiftsea Rider.

Джерело Lloyd's List вважає, що екіпаж Eagle S не міг не знати про шпигунську діяльність судна, "оскільки це неможливо приховати", але "їхньому життю загрожувала небезпека, тому всі мовчали".

З публікації випливає, що на момент затримання Eagle S напередодні фінськими силами безпеки – через підозру, що воно причетне до пошкодження кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, – пристроїв для стеження там не було.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів звʼязку, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.