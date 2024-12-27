Зеленський затвердив ще одне державне свято

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В Україні запроваджено нове державне свято — День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття﻿. Про це йдеться в указі президента №883/2024 від 27 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Нове свято запроваджено "з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України, засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором".

День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття відзначатимуть щорічно 21 травня.