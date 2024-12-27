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Окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запоріжжя без російських паспортів

Окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запоріжжя без російських паспортів

Російські окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запорізької області, які не оформили російський паспорт, як іноземців.﻿﻿ З посиланням на Бердянську МВА, повідомляє Лівий берег.

"Російське МЗС підтвердило, що з 1 січня 2025 року іноземні громадяни зможуть перебувати на території РФ без візи не більше 90 діб протягом календарного року", — ідеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, жителів ТОТ Запорізької області, які не мають російських паспортів, можуть прирівняти до іноземних жителів, що створює реальну загрозу примусового виселення з власних домівок вже навесні. 

"На практиці це означає, що окупанти використовують нові правила перебування як інструмент тиску для отримання російських документів місцевим населенням", — додають у МВА.

Окупаційні адміністрації на ТОТ погрожують скасувати соціальний захист українцям, які не отримали російський паспорт.

На ТОТ України росіяни погрожують забрати житло у тих українців, які мають борги за комунальні послуги, але при цьому не мають паспорта РФ. 

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