Окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запоріжжя без російських паспортів

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Російські окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запорізької області, які не оформили російський паспорт, як іноземців.﻿﻿ З посиланням на Бердянську МВА, повідомляє Лівий берег.

"Російське МЗС підтвердило, що з 1 січня 2025 року іноземні громадяни зможуть перебувати на території РФ без візи не більше 90 діб протягом календарного року" , — ідеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, жителів ТОТ Запорізької області, які не мають російських паспортів, можуть прирівняти до іноземних жителів, що створює реальну загрозу примусового виселення з власних домівок вже навесні.

"На практиці це означає, що окупанти використовують нові правила перебування як інструмент тиску для отримання російських документів місцевим населенням" , — додають у МВА.

Окупаційні адміністрації на ТОТ погрожують скасувати соціальний захист українцям, які не отримали російський паспорт.

На ТОТ України росіяни погрожують забрати житло у тих українців, які мають борги за комунальні послуги, але при цьому не мають паспорта РФ.