Знання англійської стане обов’язковим для частини співробітників ГУР, СБУ та офіцерів

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Володіння англійською мовою буде обов’язковим для деяких співробітників Головного управління розвідки, Служби безпеки України, а також частини військових. Про це заявив постійний представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Мельничука, «Кабмін визначив посади офіцерського, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з-поміж військових за контрактом зобов’язані знати англійську мову».

Рішення уряду, за даними посадовця, стосується вищезазначених посад у:

Міністерстві оборони, розвідувальнім органі Міністерства оборони (ГУР) та Збройних силах;

Державній спеціальній службі транспорту;

Управлінні держохорони;

Службі безпеки України;

Службі зовнішньої розвідки.

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державній прикордонній службі;

Національній гвардії.

Відповідна постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода