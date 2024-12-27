Знання англійської стане обов’язковим для частини співробітників ГУР, СБУ та офіцерів
Володіння англійською мовою буде обов’язковим для деяких співробітників Головного управління розвідки, Служби безпеки України, а також частини військових. Про це заявив постійний представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, повідомляє Радіо Свобода.
За словами Мельничука, «Кабмін визначив посади офіцерського, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з-поміж військових за контрактом зобов’язані знати англійську мову».
Рішення уряду, за даними посадовця, стосується вищезазначених посад у:
- Міністерстві оборони, розвідувальнім органі Міністерства оборони (ГУР) та Збройних силах;
- Державній спеціальній службі транспорту;
- Управлінні держохорони;
- Службі безпеки України;
- Службі зовнішньої розвідки.
- Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Державній прикордонній службі;
- Національній гвардії.
Відповідна постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
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