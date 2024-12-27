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Знання англійської стане обов’язковим для частини співробітників ГУР, СБУ та офіцерів

Знання англійської стане обов’язковим для частини співробітників ГУР, СБУ та офіцерів
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Володіння англійською мовою буде обов’язковим для деяких співробітників Головного управління розвідки, Служби безпеки України, а також частини військових. Про це заявив постійний представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Мельничука, «Кабмін визначив посади офіцерського, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з-поміж військових за контрактом зобов’язані знати англійську мову».

Рішення уряду, за даними посадовця, стосується вищезазначених посад у:

  • Міністерстві оборони, розвідувальнім органі Міністерства оборони (ГУР) та Збройних силах;
  • Державній спеціальній службі транспорту;
  • Управлінні держохорони;
  • Службі безпеки України;
  • Службі зовнішньої розвідки.
  • Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;
  • Державній прикордонній службі;
  • Національній гвардії.

Відповідна постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода

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