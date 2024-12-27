Пілот, який загинув в авіакатастрофі у Казахстані, навчався в Україні

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В авіакатастрофі літака Azerbaijan Airlines, що розбився 25 грудня в Казахстані, загинув український пілот Олександр Кальянінов, який навчався у Літній Кропивницькій академії. З посиланням на соціальні мережі навчального закладу, повідомляє Ліга.net.

Зазначається, що Кальянінов з дитинства прагнув стати пілотом, як і його батько, і пов’язати своє життя з авіацією. У 2021 році він здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту в Українській державній льотній академії (тоді Льотна академія НАУ).

Чоловік навчався на факультеті Льотної експлуатації за програмою "Льотна експлуатація повітряних суден" і здобув кваліфікації "Інженер-пілот" та "Інженер-дослідник".

"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв кількома іноземними мовами, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу. Під час авіакатастрофи, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов’язку" , – написали в академії.



