ISW: Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України

Росія продовжує масштабувати виробництво дронів "Шахед" напередодні зимової кампанії проти України 2024-2025 років, попри санкції та технічні обмеження, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Аналітики інституту вивчення війни із посиланням на українську розвідку у своєму звіті пишуть, що російський завод у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан, виготовив 5760 дронів "Шахед" у період з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було випущено у 2023 році. Згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6000 дронів до вересня 2025 року.

Також повідомляється, що Росія активно розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на "Шахед", які використовуються для подолання систем ППО України. Планується виготовити до 10 тисяч таких приманок до кінця 2024 року, що майже вдвічі перевищує кількість ударних дронів.

У звіті зазначається, що росіяни побудували два нові цехи на заводі в Алабузі та встановила захисні сітки від дронів над будівлями. Для покращення логістики росіяни створили залізничну станцію з прямим сполученням між Росією та Китаєм, через яку постачаються необхідні компоненти для виробництва безпілотників.

"Російська армія, ймовірно, продовжуватиме адаптовувати свої ударні стратегії, щоб завдати шкоди критичній інфраструктурі України, водночас намагаючись нарощувати виробництво дронів "Шахед". Підписання угоди про стратегічне партнерство між Росією та Іраном у січні 2025 року може сприяти цьому процесу".

Аналітики у своєму звіті пишуть, що Росія стикається з обмеженнями у забезпеченні заводів якісними компонентами через західні санкції. Росіяни змушені використовувати низькоякісні двигуни китайського виробництва. Водночас українські сили, завдяки інноваціям у радіоелектронній боротьбі, ефективно протидіють ударам "Шахедів".

Ключові висновки: