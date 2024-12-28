Російський удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки атаки
У Миколаєві цієї ночі, 28 грудня, внаслідок російського удару із застосуванням безпілотників було зафіксовано два випадки займання, й пожежі вже були ліквідовані вогнеборцями. В результаті дронової атаки постраждалих немає, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Facebook-сторінка Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Надзвичайники уточнили, що пожежі сталися вночі в Інгульському районі Миколаєва.
Вогнеборці загасили займання площею 5 кв. м на даху п'ятиповерхового житлового будинку. Крім того, було ліквідоване горіння очерету площею 1000 "квадратів".
"Інформація щодо постраждалих не надходила", - передали в ДСНС.
Надзвичайники також поінформували, що в житловому будинку було частково зруйновано дах, також вибиті вікна.
"До ліквідації наслідків обстрілу залучалось 23 вогнеборців, 8 одиниць техніки. Допомогу громадянам надавав Загін швидкого реагування Червоного Хреста України", йдеться в заяві ДСНС.
Крім того, рятувальники показали фото наслідків російської дронової атаки на Миколаїв цієї ночі.
Вранці керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів у своєму Telegram, що цієї ночі близько 01:20 окупанти атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу "Shahed 131/136".
"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків, виникла пожежа на даху п'ятиповерхового житлового будинку та сухої трави на території промислового підприємства. Обидві пожежі були оперативно ліквідовані вогнеборцями", - розповів чиновник.
Удар "Шахедів" по Миколаєву
Нагадаємо з вечора 27 грудня фіксувався запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України. Ударні БПЛА противника заходили з південного напрямку.
Вже вночі, 28 грудня, в Миколаєві пролунали вибухи на тлі дронової атаки.
Пізніше представники місцевої влади розповіли, що у Миколаєві в результатні нічної ворожої повітряної атаки палав дах житлового будинку.