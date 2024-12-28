У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

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За останню добу з 27 на 28 грудня, армія Росії втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин і 66 одиниць автомобільної техніки, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали: