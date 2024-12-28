У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
За останню добу з 27 на 28 грудня, армія Росії втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин і 66 одиниць автомобільної техніки, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 784 200 (+1690) осіб ліквідовано;
- танків — 9651 (+7) од.;
- бойових броньованих машин — 19 970 (+19) од.;
- артилерійських систем — 21 408 (+29) од.;
- РСЗВ — 1256 од.;
- засоби ППО — 1032 од.;
- літаків — 369 од.;
- гелікоптерів — 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 013 (+14) од.;
- крилатих ракет — 3003 од.;
- кораблів/катерів — 28 од.;
- підводних човнів — 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32 328 (+66) од.;
- спеціальної техніки — 3668 од.