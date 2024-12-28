Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

За останню добу з 27 на 28 грудня, армія Росії втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин і 66 одиниць автомобільної техніки, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 784 200 (+1690) осіб ліквідовано;
  • танків — 9651 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин — 19 970 (+19) од.;
  • артилерійських систем — 21 408 (+29) од.;
  • РСЗВ — 1256 од.;
  • засоби ППО — 1032 од.;
  • літаків — 369 од.;
  • гелікоптерів — 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 013 (+14) од.;
  • крилатих ракет — 3003 од.;
  • кораблів/катерів — 28 од.;
  • підводних човнів — 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32 328 (+66) од.;
  • спеціальної техніки — 3668 од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics