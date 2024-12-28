Енергетики прокоментували погрози Фіцо про припинення постачання електроенергії в Україну

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Заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення постачань електроенергії Україні, якщо транзит газу не буде продовжено після 1 січня 2025 року, не несе загрози енергозабезпеченню України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка та джерела в галузі.

"На мій погляд, серйозних загроз обіцянка Фіцо перервати електропостачання в Україну реально не несе. Ті обсяги, які Україна сьогодні обирає з Європейського союзу, ми легко зможемо компенсувати через інше підключення і максимум, що може статися, це Словаччина втратить гроші додатково до тих, які вона вже точно втратить від припинення транзиту газу" , - сказав експерт.

Джерела видання в галузі підтвердили, що негативних наслідків через припинення постачання е/е зі Словаччини для України не буде.

"Зараз Україна може отримувати до 2,1 ГВт електроенергії з ЄС через чотири країни: Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію. Якщо одна з цих країн відмовиться від поставок, то необхідні обсяги в допустимих межах зможуть надати три інші країни" , - сказав співрозмовник.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, Україна відмовилася продовжувати транзит російського газу в Європу після 1 січня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може транспортувати газ до країн ЄС, але за умови, що газ не буде російським.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо намагається продовжити транзит. У грудні він їздив до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на відмову від транзиту газу.