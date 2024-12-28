Новий закон про автоцивілку набирає чинності: на скільки зросте вартість полісів

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Новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто набирає чинності з 1 січня 2025 року. Вартість полісів зросте, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Вартість полісів

Як зазначили в пресслужбі, інформація про те, що з початку року поліси автоцивілки одразу зростуть у ціні у 2-2,5 рази не відповідає дійсності.

За даними НБУ, новий закон дійсно дає певну свободу страховикам у питанні визначення вартості поліса, яка залежатиме від персональної історії водія. Отже, підвищення ціни передусім стосуватиметься клієнтів, що мали негативну історію потрапляння в ДТП чи належать до категорії водіїв, які з більшою вірогідністю стануть учасниками ДТП (наприклад, водії з незначним стажем водіння або у великих містах).

"Масштаби такого підвищення, за попередніми оцінками, в умовах високої конкуренції цього ринку становитимуть близько 25-30%" , - йдеться в повідомленні.

У НБУ також нагадали, що новий закон не припиняє дію чинних полісів, а стосується лише нових. І для пільгових категорій зберігається можливість оформлення поліса за 50% його вартості.

Паперові поліси

Регулятор також спростовую інший міф про те, що з початку року паперові поліси стануть недійсними.

"Ні. Перехід на електронний формат договорів "автоцивілки" здійснюватиметься поступово. Лише за рік, з 1 січня 2026 року, очікується остаточний перехід від паперових до електронних полісів з обов’язковим внесенням до електронної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України" , - заявили НБУ.

У центробанку вважають, що це остаточно залишить в минулому практику укладання паперових договорів у "фургончиках" та численні випадки шахрайства.

Продаж полісів

У НБУ спростовують інформацію про те, що новий закон суттєво ускладнить продаж полісів.

"Ні. Ми дійсно налаштовані припинити напівлегальну торгівлю полісами за цінами нижче ринкових, що багато років спотворювала конкуренцію, та докорінно змінюємо регулювання діяльності страхових посередників. Однак, за оцінками НБУ, більшість компаній на ринку спроможні виконати нові вимоги, зокрема в частині захисту прав споживачів, та готові до збільшення кількості клієнтів за рахунок витіснення з ринку недобросовісних гравців" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, новий закон має перетворити популярний страховий продукт з формального папірця для поліції на дієвий інструмент покриття ризиків автовласника, адже містить такі новації:

скасування коефіцієнта зносу та введення принципу, що страхове відшкодування має забезпечити приведення автомобіля до стану, в якому він був до ДТП;

запровадження прямого врегулювання шкоди автомобілю внаслідок ДТП, або можливості потерпілого звернутися за страховою виплатою до свого страховика;

обмеження граничного строку рішення про страхову виплату терміном у 90 днів та впровадження пені до страховика за порушення такого строку;

скасування обмеження максимальної суми страхового відшкодування за європротоколом;

здійснення виплат МТСБУ замість страховика, якому анульовано ліцензію, ще до завершення відповідної судової справи про банкрутство та остаточної ліквідації.

Норми закону

У травні 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів замість закону, який діяв з 2005 року.

Новий передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування:

з січня 2025 року:

- за шкоду життю та здоров’ю - з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень;

- за шкоду майну - з 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень;

з січня 2026 року, але після закінчення воєнного стану:

- за шкоду життю та здоров’ю - до 1 млн гривень;

- за шкоду майну - до 2 млн гривень;

протягом чотирьох років з моменту вступу України до Європейського Союзу:

- за шкоду життю та здоров’ю - до еквівалента від 1,3 млн євро на одну потерпілу фізичну особу та від 6,45 млн євро на один страховий випадок;

- за шкоду майну - до еквівалента від 1,3 млн євро на один страховий випадок.

У разі анулювання ліцензії страховику виплати за нього здійснюватиме МТСБУ, не чекаючи завершення судової справи про банкрутство та остаточної ліквідації.

Відзначимо, що підвищення сум відшкодування при ДТП раніше призводило до того, що вартість полісів автоцивілки зростала. У 2022 році Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що призвело до зростання цін.