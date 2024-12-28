Лукашенко помилував ще 20 політв'язнів

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Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав помилування ще 20 людям, засуджених за "екстремізм", повідомляє Європейська правда.

Про це пише пресслужба Лукашенка.

Імен 20 помилуваних не називають, проте відомо, що всіх їх було засуджено у справах про "екстремізм".

Вказується, що серед помилуваних 11 жінок, із цих 20 людей 14 мають хронічні захворювання, у 10 засуджених є діти, одна жінка має чотирьох дітей.

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі стверджують, що нібито "усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному".

Також додається , що білоруське Міністерство внутрішніх справ "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".

Востаннє перед цим про таке рішення Лукашенка повідомляли 9 грудня, тоді воно стосувалося 29 людей.

21 листопада повідомляли, що Лукашенко помилував 32 людей.

Паралельно з цими помилуваннями у Білорусі тривають суди за політично вмотивованими справами.

20 листопада у Білорусі повідомили про екстрадицію затриманого у В'єтнамі колишнього бійця полку Кастуся Калиновського, який воює на боці України.

На початку листопада стало відомо про смерть в ув’язненні у Білорусі 22-річного політв’язня з Росії, якого засудили до 12-річного терміну за "шпигунство та сприяння екстремістській діяльності".