Сили оборони знищили склад зберігання "Шахедів" в Орловській області

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26 грудня Сили оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил РФ в Орловській області, де ремонтували безпілотники "Шахед", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.



За даними військових, унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд.

"Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил РФ.

Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі".