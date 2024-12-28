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ЗМІ оцінили шанси Шольца переобратися на новий термін

ЗМІ оцінили шанси Шольца переобратися на новий термін
Фото: Michael Lucan/wikimedia

У Німеччині 23 лютого відбудуться нові вибори до Бундестагу. При цьому шанси Олафа Шольца переобратися на новий термін стрімко зменшуються, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bild.

Так, згідно з опитуваннями, на які посилається видання, шанси Шольца на переобрання скорочуються з кожним днем - підтримка його партії СДПН (Соціал-демократичної партії Німеччини) становить лише 14-16%, у той час як блок ХДС/ХСС (включає в себе себе Християнсько-демократичний союз Німеччини і Християнсько-соціальний союз у Баварії) набирає 31-33%.

Для порівняння, згідно з даними, які наводяться в статті, перед виборами 2021 року розрив між партіями становив лише 9,5% - і Шольцу вдалося зробити ривок, випередивши конкурентів, однак експерти вважають, що повторити успіх зараз практично неможливо.

"Розрив занадто великий, щоб його подолати", - зазначає голова соціологічного інституту INSA Герман Бінкерт.

На думку аналітиків, з якими поспілкувалося ЗМІ, перемога Шольца можлива тільки в разі серйозних помилок з боку Мерца або його партії, а "інакше Шольц, вочевидь, поступиться посадою канцлера своєму супернику".

Вибори в Німеччині

Нещодавно президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив чинний парламент у Німеччині, заявивши, що в складні часи необхідно мати "дієвий уряд і стабільність у парламенті".

Тому у Німеччині стартувала підготовка до виборів нового складу Бундестагу, які відбудуться 23 лютого 2025 року. Термін обрання депутатів до німецького парламенту - 4 роки.

Основні кандидати на посаду канцлера - чинний глава уряду Олаф Шольц (СДПН) і лідер опозиції Фрідріх Мерц (ХДС).

Нагадаємо, 6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера. Вже тоді не виключалося, що є можливість розпаду "світлофорної коаліції".

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