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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати Росії у війні у 2024 році. Вони перевищили 421 тисячу військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє його Facebook.

"Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими", - розповів він.

Тобто, за словами Сирського, цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

"Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Втрати РФ в Україні

За останню добу з 27 на 28 грудня, армія Росії втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин і 66 одиниць автомобільної техніки.

Як раніше зазначав президент України Володимир Зеленський, у листопаді та грудні 2024 року втрати Росії на фронті є рекордними.

При цьому, в Росії встановили імена лише 80 973 загарбників, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

До того ж, згідно з нещодавнім перехопленням української розвідки, тільки в Ростові неопізнаними залишаються 56 тисяч ліквідованих окупантів.