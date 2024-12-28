В Україні за рік зафіксували понад 340 підпалів авто військових

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Поліція за рік зафіксувала понад 340 випадків підпалів авто військових. У 2023 році це були поодинокі випадки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова.

За його словами, з початку 2024 року спецслужби РФ почали активне вербування українців через соцмережі з метою вчинення терактів, пошкодження майна, перешкоджання законній діяльності ЗСУ і вчинення диверсій.

"Якщо брати окремі випадки підпалу авто військовослужбовців, то станом на сьогодні ми зафіксували вже 341 такий злочин" , - сказав Нєбитов.

Заступник керівник Нацполіції зазначив, що більшість підпалів була здійснена у весняно-літній період. У 219 справах про підпали авто правоохоронці вже оголосили підозри.

Нєбитов додав, що минулого року це були поодинокі випадки.

Диверсії агентів РФ

Варто зазначити, що російські спецслужби вербують українців, часто підлітків, для здійснення диверсій на території України. Це підпали автомобілів військових, а також підпали на залізниці та електропідстанціях.

Також останнім часом активізувалися диверсії проти поліції, силовиків та військових.