ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

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Знищений операторами ССО на Курщині північнокорейський спецпризначенець Гьонг Хонг Джонг залишив після себе нотатник, який зараз поступово перекладається. Його записи розкривають, що КНДР відправила до Росії елітних бійців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють в ССО.

У новому записі рядовий пише, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину.

"Я виріс в лоні благодатної партії, навчався досхочу не турбуючись ні про що у цьому світі. Є більше невідомої любові, ніж пізнаної та прийнятої. Я не знав, як реагувати на те щастя, яким мене оточили.

Оскільки захист вітчизни є священним обовʼязком громадянина, а найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни, в чому і полягає все моє щастя, я одягаю військову форму революції, заради захисту верховного головнокомандуючого. Я був благословенний отриманням можливості здобути підвищення як головного сержанта в моїй роті. Однак я зрадив рідну партію, яка мені довіряла, і вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача

Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті

Тепер мені нічого не залишається, як повернути довіру, яку я мав. Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Ина, навіть якщо це коштуватиме мені життя. Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність Червоних Спеціальних Сил (Червоних командирів) Кім Чен Ина.

Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії".

У попередній (другій) частині він розписував, як полювати на дрони на живця. Коли один військовий відвертає увагу дрона на себе, а інші два за ним полюють.

У першому записі Джонг вітав іншого солдата Сонг Джі Мьонга з днем народження.

Нагадаємо:

У США заявили, що військові Північної Кореї, які воюють проти України на боці Росії у Курській області накладають на себе руки, аби не потрапити у полон до українських Сил оборони.