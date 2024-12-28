У Криму оголосили надзвичайний стан через розлив мазуту в Чорному морі

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В окупованому Криму ввели режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Причиною став розлив мазуту в Чорному морі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють росЗМІ.

Відповідний указ видав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Зоною надзвичайної ситуації вважається територія округу Керч та Ленінського району Криму.

25 грудня через розлив мазуту під час аварії танкерів у Керченській протоці режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру.

Аварія танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.

Крім того, 17 грудня біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Речник Військово-морських сил ЗСУ пояснював, що російські танкери пішли на дно, оскільки вийшли в море без дотримання вимог судноплавства. У мережі показали супутникові знімки забруднених мазутом пляжів у Росії.