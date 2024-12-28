Єрмак: Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію

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Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США. Постачання відбувалось через Грецію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Це не просто вантаж - це стратегічний крок" , - розповів він.

За словами Єрмака, це вдалося попри намагання Росії зруйнувати українську енергетичну систему під час війни.

"Ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті" , - констатував

Що відомо про постачання газу Україні з США через Грецію

27 грудня ДТЕК прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів після того, як судно з СПГ пришвартувалося в Греції.

Партія приблизно 100 млн кубометрів газу або 1 ТВт-год енергії на борту "Gaslog Savannah" прибула в СПГ-термінал Ревітуса в п’ятницю зранку. D.TRADING, європейська торгова дочірня компанія ДТЕК, викупила весь вантаж.

Працюючи разом з грецькими та іншими партнерами, СПГ буде регазифіковано та передаватиметься через газові мережі Європейського Союзу та України.

Як зазнчають в ДТЕК, ця поставка є частиною більш глобальних заходів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки України та Європи шляхом зменшення залежності від російського газу.

D.TRADING очікує, що п’ятничний вантаж буде першим з низки таких поставок зі США, і прагне розширити свою діяльність у сфері СПГ на північну частину Європи і Балтію.

Вантаж прямує через Грецію через пов'язані з війною обмеження на транзит СПГ Чорним морем та безпосередньо до України. Замість цього компанія буде використовувати регазифікаційні термінали, такі як Ревітуса, разом з транскордонними трубопроводами, такими як ініціатива "Вертикальний коридор", за допомогою якого відбувається транспортування газу між Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Україною.

Як повідомлялось раніше, Катар пригрозив Європі припиненням поставок зрідженого газу (ЗПГ). Це станеться, якщо компанії QatarEnergy загрожуватиме штраф через директиву ЄС про комплексну перевірку корпоративної стійкості.