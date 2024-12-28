Азербайджан змінить правила перебування в країні для громадян Росії

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Азербайджан оголосив про наміри змінити найближчим часом правила перебування в країні для громадян Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде, якого цитує АЗЕРТАДЖ.

Він коментував посилення вимог, пов'язаних із термінами перебування громадян Азербайджану в Росії.

"Як і в усіх зовнішньополітичних питаннях, у питаннях тимчасового перебування та міграції азербайджанська сторона виходитиме з принципів паритету і взаємності", – зазначив Гаджизаде.

Глава пресслужби МЗС додав, що у зв'язку з цим найближчими днями планується внести зміни до правил тимчасового перебування громадян Росії на території Азербайджану.

Нещодавно у МЗС РФ оголосили, що з 1 січня 2025 року термін тимчасового перебування громадян іноземних держав на російській території здійснюватиметься протягом одного календарного року і становитиме 90 днів.

За чинними правилами цей період становить 90 днів протягом 180 днів, а протягом року – 180 днів.

Варто зауважити, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Тим часом "Азербайджанські авіалінії" зупинили рейси до низки російських міст після катастрофи.