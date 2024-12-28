Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" з літаком Azerbaijan Airlines

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Російський диктатор Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за "трагічний інцидент" з літаком Azerbaijan Airlines. Проте диктатор не визнав збиття літака, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють росЗМІ.

Кремль повідомив, що російський диктатор зідзвонився з президентом Азербайджану. РосЗМІ пишуть, що розмова відбулася з ініціативи російської сторони

Вони обговорили катастрофу пасажирського літака AZAL. Як стверджує Кремль, Путін вибачився перед Алієвим за те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії", а не за збиття літака Embraer 190 у Грозному.

Путін у ході розмови з Алієвим стверджував, що літак Azerbaijan Airlines, який летів з Баку до Грозного 25 грудня, намагався зайти на посадку двічі. Також диктатор сказав, що в момент заходу літака на посадку аеропорти Грозного, Моздока та Владикавказу атакували українські безпілотники, а російська ППО "відбивали ці напади".

Авіакатастрофа у Казахстані

У районі міста Актау у Казахстані 25 грудня впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс J2-8243 з Баку до Грозного.

Всього на борту літака перебувало 67 осіб, з них 38 осіб загинула, включно з пілотами.

У мережі заявили, що причиною катастрофи було зіткнення літака з птахами. Проте пізніше, коли були опубліковані кадри з місця трагедії, з'явилася інформація, що літак підбила російська ППО. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що літак був збитий системою "Панцир С1" на території РФ.

В Azerbaijan Airlines заявили, що катастрофа сталася через "фізичний і технічний зовнішній вплив". При цьому Росія не визнає, що підбила літак.