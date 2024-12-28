Уряд погодив звільнення двох голів ОВА (Оновлено)

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Кабмін погодив звільнення двох голов областних військових адміністрацій 28 грудня. А саме - Київської та Полтавської, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява уряду.

"На своєму засіданні 28 грудня Кабінет міністрів України підтримав проекти указів президента про звільнення двох голів ОВА" , - йдеться у повідомленні.

А саме:

Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації;

з посади голови Київської обласної державної адміністрації; Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, що Руслан Кравченко був призначений на посаду голови Київської ОВА у квітні 2023 року. Він народився у 1990 році у м. Сєвєродонецьк Луганської області. До цього Кравченко очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді працював до 2023 року.

Що стосується Філіпа Проніна, то указ про його признчення був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 10 жовтня 2023 року. Він народився 1982 року у Києві. До цього Пронін був заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Як повідомлялося, у листопаді Кабінет міністрів погодив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА. Посади отримали Іван Рудницький та Мирослав Білецький.

А в червні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.