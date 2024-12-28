Україна закликала Єврокомісію відреагувати на погрози Фіцо щодо електроенергії

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Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку. Тому Україна закликає Європейську комісію відреагувати на шантаж словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо щодо припинення постачання електроенергії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства закордонних справ України.

МЗС нагадало Фіцо, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю, а Україна платить за нього немалі гроші.

Відомство наголошує, що Україна завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, але зараз змушена деколи імпортувати її. Причиною цього є лише російські злочини - окупація ЗАЕС, постійні та цілеспрямовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктам генерації та розподільчим мережам.

"Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла" , - йдеться у заяві.

МЗС додає, що на спільну роботу Фіцо і Путіна вказує і фактичне зізнання прем'єра Словаччини у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності від Росії.

Україна своєю чергою просить Єврокомісію відреагувати на погрози Фіцо.

"Нагадуємо, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E (європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, - ред.) відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень" , - заявили в МЗС.

Енергетичний шантаж Фіцо

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може припинити постачання електроенергії Україні. Цю заяву він зробив у відповідь на те, що Україна відмовляється продовжувати транзит російського газу, від якого залежить Словаччина.

У грудня Фіцо їздив до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте це не змінило ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на шантаж Фіцо. Він нагадав, що Україна сплачує Словаччині за імпорт електроенергії. Крім того, президент вказав, що дії словацького прем'єра можуть диктуватися наказами з Москви.