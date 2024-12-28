У кількох областях України ввели екстрені відключення світла

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В кількох областях України сьогодні, 28 грудня, ввели екстрені відключення світла. Жителів просять економити електроенергію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "ДТЕК" та "Сумиобленерго".

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії" , - повідомили в компанії.

За даними ДТЕК, графіки відключень в Дніпропетровській області наразі не діють.

"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!" , - додали енергетики.

Водночас, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області з 15:00 до 18:00 застосовують графіки аварійних відключень: знеструмлені 1 та 2 черги.

Зауважимо, що раніше сьогодні Покровськ Донецької області повністю залишився без світла 28 грудня. Енергетики наразі з'ясовують причину.

Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

Зокрема, що стосується 28 грудня, то у Києві змінився час відключень світла. Як зазначається, відключення триватимуть з 10:00 до 18:00. А у Харкові тисячі людей залишаються без тепла після атаки РФ на Різдво.