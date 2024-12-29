Мерц вважає, що участь німецьких миротворців в Україні можлива лише за згодою РФ

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Лідер німецького блоку ХДС/ХСС і кандидат на пост канцлера Фрідріх Мерц не виключає можливість відправки миротворців в Україну. Але за умови, що такий мандат буде отримано в консенсусі з Росією. З посиланням на Die Zeit, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Зокрема, Мерц вкотре виступив на захист поставок крилатих ракет Taurus в Україну. За його словами, США, Франція і Великобританія вже постачають порівнянну зброю.

"Усі троє не стали воюючою стороною. Taurus - це будівельний блок для відновлення миру в Україні" , - заявив він.

Що стосується можливої відправки німецьких військових, то, за його словами, необхідний мандат на участь Німеччини в миротворчій місії.

"Якщо буде мирна угода і якщо Україні потрібні гарантії безпеки, то ми можемо обговорювати це тільки в тому випадку, якщо з'явиться ідеальний мандат відповідно до міжнародного права. На даний момент я цього не бачу... Я хотів би, щоб такий мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті" , - підкреслив Мерц.

Водночас він додав, що поки не може уявити, які гарантії безпеки Німеччина могла дати Україні за його правління.