Правитель Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє вилучити організації "Талібан" та "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) зі списку терористичних, створюючи правову основу для змін у відносинах.﻿﻿ З посиланням на дані ISW, повідомляє Українська правда.

Підписаний указ дозволяє російському уряду виключати організації зі списку терористичних. Зокрема, мова йде про "Талібан", який керує Афганістаном, та ХТШ, яке нещодавно захопило владу у Сирії. Цей крок розглядається як частина стратегії Росії щодо зміцнення відносин з цими угрупованнями.

За словами російських "воєнкорів", такі дії сприятимуть політичному та економічному зближенню між Росією і "Талібаном", зокрема відкриттю нових торгових шляхів через Афганістан. Указ також створює можливості для взаємодії Росії з тимчасовим сирійським урядом, очолюваним ХТШ. Аналітики пишуть, що це дасть змогу Росії зберегти військові бази в Сирії та забезпечити їх безпеку.

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