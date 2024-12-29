РФ виключає "Талібан" та ХТШ із терористичного списку – ISW
Правитель Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє вилучити організації "Талібан" та "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) зі списку терористичних, створюючи правову основу для змін у відносинах. З посиланням на дані ISW, повідомляє Українська правда.
Підписаний указ дозволяє російському уряду виключати організації зі списку терористичних. Зокрема, мова йде про "Талібан", який керує Афганістаном, та ХТШ, яке нещодавно захопило владу у Сирії. Цей крок розглядається як частина стратегії Росії щодо зміцнення відносин з цими угрупованнями.
За словами російських "воєнкорів", такі дії сприятимуть політичному та економічному зближенню між Росією і "Талібаном", зокрема відкриттю нових торгових шляхів через Афганістан. Указ також створює можливості для взаємодії Росії з тимчасовим сирійським урядом, очолюваним ХТШ. Аналітики пишуть, що це дасть змогу Росії зберегти військові бази в Сирії та забезпечити їх безпеку.
Ключові висновки:
- Правитель Росії Володимир Путін, схоже, намагається згладити можливу напруженість у російсько-азербайджанських і російсько-казахстанських відносинах після того, як 25 грудня російська протиповітряна оборона ймовірно збила пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній", що призвело до його катастрофи в Казахстані.
- Нещодавно українські війська завдали удару по російському об'єкту зберігання, обслуговування та ремонту безпілотників "Шахед" в Орлі, Орловської області.
- Російська влада продовжує створювати правову основу для виключення Талібану і "Хаят Тахрір аль-Шам" (ХТШ) з офіційного списку заборонених терористичних організацій.
- Російські війська просунулися вперед поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового.
- Міністерство оборони Росії оголосило 28 грудня, що російські військові завершили осінній призов 2024 року.