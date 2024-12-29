У Генштабі оновили дані про втрати окупантів минулої доби
За добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських військових. Також знищено 5 ворожих танків, 42 артилерійські системи та 2 одиниці спецтехніки. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 785 930 (+1730) осіб,
- танків ‒ 9656 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19981 (+11) од,
- артилерійських систем – 21450 (+42) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21038 (+25),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32410 (+82) од,
- спеціальна техніка/special equipment ‒ 3670 (+2)
Дані уточнюються.