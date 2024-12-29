У Генштабі оновили дані про втрати окупантів минулої доби

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За добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських військових. Також знищено 5 ворожих танків, 42 артилерійські системи та 2 одиниці спецтехніки. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 785 930 (+1730) осіб,

танків ‒ 9656 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 19981 (+11) од,

артилерійських систем – 21450 (+42) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21038 (+25),

крилаті ракети ‒ 3003 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32410 (+82) од,

спеціальна техніка/special equipment ‒ 3670 (+2)

Дані уточнюються.