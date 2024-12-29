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У Генштабі оновили дані про втрати окупантів минулої доби

У Генштабі оновили дані про втрати окупантів минулої доби
Фото: Facebook

За добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських військових. Також знищено 5 ворожих танків, 42 артилерійські системи та 2 одиниці спецтехніки. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  785 930 (+1730) осіб,
  • танків ‒ 9656 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19981 (+11) од,
  • артилерійських систем – 21450 (+42) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21038 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32410 (+82) од,
  • спеціальна техніка/special equipment ‒ 3670 (+2)

Дані уточнюються.

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