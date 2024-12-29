Іран заявив, що наступний рік стане вирішальним для ядерного питання

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Іран заявив, що 2025 рік стане вирішальним для «вирішення ядерного питання» з огляду на можливе повернення США до політики «максимального тиску» за обраного президента Дональда Трампа, повідомляє Новое время.

«2025 рік стане важливим у контексті іранського ядерного питання» , — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в Пекіні після переговорів із китайським колегою Ваном Ї.

Водночас він не назвав поіменно Трампа та не уточнив деталей.

Іранське керівництво може побоюватися, що повернення Трампа до влади призведе до підтримки ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в можливому ударі по іранських ядерних об'єктах, пише видання.

Також існує ризик подальшого посилення санкцій США, зокрема проти нафтової промисловості, яка є ключовою для економіки Ірану.

У 2018 році Дональд Трамп вийшов із ядерної угоди, укладеної в 2015 році за президентства Барака Обами. В рамках цієї домовленості Іран зобов’язався обмежити збагачення урану, який міг бути використаний для створення ядерної зброї, в обмін на зняття економічних санкцій з боку США та ООН.

13 грудня газета The Wall Street Journal повідомила, що Трамп хоче перешкодити Ірану створити ядерну зброю. У його команді стривожені, що економічного тиску недостатньо для стримування Ірану, чиї ядерні можливості зростають, тому розглядають можливість військових дій.

Одним із контрзаходів можуть стати превентивні авіаудари, і це стане кроком, який порушить давню політику стримування Тегерана за допомогою дипломатії та санкцій, підкреслюють журналісти. Варіант військового удару по ядерних об'єктах розглядається деякими членами команди Трампа, втім, «усі обговорення з цього питання залишаються на ранніх стадіях».



