Окупанти за добу обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини, 13 поранених

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Російські окупанти за добу обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого дістали поранення 13 людей. Про це повідомляє﻿ начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами очільника адміністрації, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Антонівка, Саблуківка, Садове, Новоберислав, Томина Балка, Золота Балка, Інгулець, Гаврилівка, Понятівка, Білозерка, Станіслав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Червоний Маяк, Іванівка, Інженерне, Кізомис, Монастирське, Молодіжне, Микільське, Миколаївка, Милове, Зеленівка, Тягинка, Токарівка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Львове, Приозерне, Придніпровське, Янтарне, Новоолександрівка, Зміївка, Нововоронцовка та місто Херсон.

Прокудін уточнив, що російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.