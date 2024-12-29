ППО збила 9 з 10 ворожих безпілотників - Повітряні сили

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У ніч на 29 грудня РФ здійснила пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по території Курщини та Сумської області.﻿ Про це інформують Повітряні сили України.

Російська армія запустила шість зенітних ракет та 10 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів по території Курщини, Сумщини та Миколаївської області.