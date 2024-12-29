На Харківщині півмільйона мешканців п'ятий день залишаються без тепла
У Харківській області без тепла залишаються пів мільйона споживачів. Проблеми з теплопостачанням виникли після масованої атаки ворога 25 грудня. З посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостачання. Нагадаємо, що після масованої атаки армії РФ без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини", - зазначив Синєгубов.
За його словами, наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району.
Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, окупанти завдали нового масованого удару по енергетиці України. Ворог випустив по Харкову 12 ракет. Внаслідок атаки у місті без тепла залишилися понад тисячу житлових будинків.
Через наслідки обстрілу уряд дозволив тимчасово не вимикати світло у Харкові та області.
Станом на 28 грудня у Харкові без опалення були 85 тисяч абонентів, а у Харківському районі - 27 тисяч.