Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

На Харківщині півмільйона мешканців п'ятий день залишаються без тепла

На Харківщині півмільйона мешканців п'ятий день залишаються без тепла
Фото: Pixabay

У Харківській області без тепла залишаються пів мільйона споживачів. Проблеми з теплопостачанням виникли після масованої атаки ворога 25 грудня. З посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостачання. Нагадаємо, що після масованої атаки армії РФ без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини", - зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, окупанти завдали нового масованого удару по енергетиці України. Ворог випустив по Харкову 12 ракет. Внаслідок атаки у місті без тепла залишилися понад тисячу житлових будинків.

Через наслідки обстрілу уряд дозволив тимчасово не вимикати світло у Харкові та області.

Станом на 28 грудня у Харкові без опалення були 85 тисяч абонентів, а у Харківському районі - 27 тисяч.

Новини

Популярні теми форуму

analytics