На Харківщині півмільйона мешканців п'ятий день залишаються без тепла

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У Харківській області без тепла залишаються пів мільйона споживачів. Проблеми з теплопостачанням виникли після масованої атаки ворога 25 грудня. З посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостачання. Нагадаємо, що після масованої атаки армії РФ без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини" , - зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, окупанти завдали нового масованого удару по енергетиці України. Ворог випустив по Харкову 12 ракет. Внаслідок атаки у місті без тепла залишилися понад тисячу житлових будинків.

Через наслідки обстрілу уряд дозволив тимчасово не вимикати світло у Харкові та області.

Станом на 28 грудня у Харкові без опалення були 85 тисяч абонентів, а у Харківському районі - 27 тисяч.