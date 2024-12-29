У НАТО бачать ризики нетрадиційного нападу Росії на Альянс із втратами

Існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на НАТО - такий, як диверсія або підпал - призведе до "значних" втрат. Про це заявив високопосадовець Альянсу в інтерв'ю Sky News, повідомляє Європейська правда.

Джеймс Аппатурай, який займається оновленням стратегії НАТО з відстеження і стримування так званої гібридної війни, сказав, що члени Альянсу повинні чітко розуміти між собою і з Москвою, який рівень бойових дій в "сірій зоні" може спровокувати відповідь союзників, в тому числі застосування військової сили.

Він сказав, що 32 країни-члени НАТО вже перебувають в ситуації, коли російські гібридні атаки по всій Європі, США і Канаді наближаються до рівня, який ще п'ять років тому був би "абсолютно неприйнятним".

Особливо зросла кількість більш "кінетичних" дій – таких як перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії проти будівель і закладання запалювальних пристроїв у вантаж літаків – після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов" , – сказав Аппатурай, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій.

Відповідаючи на запитання, чи не турбує його, що ймовірна російська гібридна атака може перевищити поріг, який спонукає НАТО застосувати колективну відповідь за статтею 5 – згідно з якою напад на одного вважається нападом на всіх – і вступити у війну з Росією, Аппатурай сказав: "Що мене справді турбує, так це те, що одна з цих атак, як я вже казав, прорветься назовні у великому масштабі".

"Таким чином, існує реальна перспектива того, що одна з цих атак може призвести до значної кількості жертв або дуже значних економічних збитків" , – заявив Аппатурай.

"І тоді ми не хочемо опинитися в ситуації, коли ми не продумали, що робити далі" , – додав він.

Його команда оновлює стратегію НАТО щодо розуміння, стримування і протидії гібридній війні, яка востаннє була розроблена в 2015 році, коли загроза була зовсім іншою.

Ця робота передбачає нові зусилля Альянсу зі складання планів усіх ймовірних гібридних атак з боку Росії та інших ворожих суб'єктів, в тому числі Китаю, Ірану і Північної Кореї, задля кращого розуміння масштабу і спрямованості виклику.

Оновлена політика, яка має бути ухвалена на саміті в 2025 році, також визначатиме, як НАТО може краще стримувати агресію і як він має реагувати – зважаючи на те, що будь-який крок Альянсу може бути розцінений як ескалація.

Нагадаємо, фінська поліція розслідує, чи причетне судно з російського "тіньового флоту" до пошкодження електричного кабелю, що проходить між Фінляндією та Естонією.

Загалом, як повідомили у Фінляндії, були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з’єднують країну із Естонією та Німеччиною.

Генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.