Російська армія відпрацювала напад на Фінляндію - ЗМІ

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Росія провела навчання, що імітують можливий напад на Фінляндію, Північну Норвегію та країни Балтії. Таким чином, країна-агресор продемонструвала готовність йти на значні ризики, незалежно від втрат. Про це пише фінське видання Iltalehti із посиланням на джерела в НАТО, повідомляє Дзеркало тижня.

Співрозмовники видання повідомили, що Росія ретельно відпрацювала атаку на країни східної частини НАТО.

Російська атака мала би бути одночасною роботою одразу кількох різних підрозділів її армії, при цьому задіяти агресорка планувала десятки тисяч солдатів.

За планом, на півночі 14-й армійський корпус атакує норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська на морі, суші та у повітрі, а у Лапландію росіяни висадять свій десант та спробують швидко захопити, наприклад, аеропорт Івало.

Вторгнутися до Фінляндії мали б також російські ракетні війська, дислоковані на Кольському півострові. Передбачається, що участь в операції візьмуть десятки тисяч російських солдатів.

Як пише видання, у планах Росії – створення буферної зони на півночі Лапландії та у Фіннмарку в Норвегії, що дозволить перенести бойові дії до країн НАТО.

Далі на південь російські ракетні війська атакують південне узбережжя Фінляндії і південний схід Фінляндії.

Відповідатиме за атаку російський 44-й армійський корпус. Ракетні війська, дислоковані в Калінінграді, і російський Балтійський флот атакують Готланд, щоб ускладнити постачання наземних сил НАТО, які воюють на Балтиці, зі Швеції.

Співрозмовники зазначають, що метою Кремля не обов'язково буде прорив вглиб Фінляндії, але завоювання північного узбережжя Фінської затоки і південно-східної Фінляндії.

Це зв'язало б основні сили оборони Фінляндії і ускладнило підтримку оборони Естонії з фінського напрямку.

За оцінками джерел, Росія прагнула б вийти на кордони, встановлені Туркуським договором 1743 року. У такому випадку російські сили вторгнення намагатимуться досягти річки Кюмійокі, далі на північ метою нападу буде Пуумалансалмі.

Створення буферної зони відображає задум РФ створити єдину буферну зону в Європі від Арктики до Балтійського і Чорного морів, через Середземне море.

За оцінкою НАТО, основний наступ Росії відбуватиметься в країнах Балтії, однак ракетні удари агресорки також будуть спрямовані на Гельсінкі.

У своїй щорічній пропагандистській промові 19 грудня Владімір Путін заявив, що Росія має "достатньо сил і засобів, щоб відновити всі свої історичні території".

У минулому Путін описував свій ідеал як Російську імперію 1700-х років.

Джерела стверджують, що слова Путіна слід сприймати буквально: під загрозою опиняться Естонія, Латвія і Литва, а також південно-східна Фінляндія.

"У 2017 році росія відпрацьовувала напад на Норвегію, Фінляндію і країни Балтії під час навчань "Захід". Росіяни не відмовилися від свого плану нападу, але хочуть здійснити його після закінчення війни в Україні. За нашою інформацією, план все ще існує, і росіяни не відмовилися від свого бажання здійснити його" , — заявило виданню одне з джерел в Альянсі.

Раніше очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія представляє пряму військову загрозу. Він вважає, що росіяни можуть напасти на НАТО до 2030 року.