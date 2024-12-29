Вступ України до НАТО поки не у пріоритеті - постпред в ООН Мельник

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Питання вступу України до НАТО залишається на порядку денному, проте не є пріоритетним. Зусилля зосереджені на питанні щодо гарантій безпеки. На цьому наголосив постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник в інтерв'ю Berliner Morgenpost, повідомляє Дзеркало тижня.

Дипломат підкреслив, що угода про гарантії безпеки для України має виходити за межі "чисто політичних обіцянок" на кшалт Будапештського меморандуму 1994 року.

"Наші партнери повинні ретельно записати, які військові засоби вони використовуватимуть для захисту України, якщо Росія знову нападе на неї" , – наголосив Мельник.

Він додав, що гарантії безпеки можуть бути як двосторонніми, так і багатосторонніми договорами з країнами Євросоюзу та НАТО.

Гарантії безпеки можуть бути частиною великого мирного договору із Росією.

За словами Мельника, Україна потребує "твердих зобов'язань" від партнерів у сфері оборони.

В інтервʼю він також зазначив, що потрібно щоб європейці займали центральну позицію у питанні військової підтримки України, незалежно від позиції США. Мельник також переконаний, що ЄС здатний компенсувати можливу втрату американської військової допомоги Україні.