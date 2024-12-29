У Хорватії стартували вибори президента

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Президентські вибори у Хорватії стартували у неділю, 29 грудня. На пост президента країни претендують вісім кандидатів.﻿ З посиланням на HRT, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Під час першого туру президентських виборів у Хорватії відкрили 6500 виборчих дільниць. Вони прийматимуть виборців до вечора 29 грудня. Після цього очікуються результати екзитполів.

Загалом серед кандидатів вісім осіб. Чинний проросійський президент Зоран Міланович, кандидат від опозиційних соціал-демократів, балотується на другий термін. Останнє соцопитування показало, що він має рівень підтримки 37,2% виборців.

Його головний суперник - колишній міністр науки Драган Приморац, якого підтримує правляча партія Хорватська демократична спілка (ХДС), має 20,4%.

Також у списку дві незалежні кандидатки: Марія Селак Распудич та Івана Кекін із лівої зеленої політичної партії. У них приблизно по 10%.

Ще у президенти балотуються: мер міста Синь Міро Буль, незалежні кандидати Томіслав Йоніч та Ніко Токіч, віцеголова політичної партії DOMiNO Бранка Лозо.

Якщо жоден з кандидатів не набере 50% голосів, то другий тур виборів президента відбудеться 12 січня 2025 року.

Нагадаємо, у квітні 2024 року у Хорватії відбулися парламентські вибори. Перемогу отримав Хорватський демократичний союз, який очолює чинний прем'єр-міністр Андрей Пленкович.

Коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією посіла друге місце. Неформальним лідером коаліції є проросійський президент Зоран Міланович. Конституційний суд Хорватії заборонив Мілановичу бути прем'єром у майбутньому.

Варто додати, що у січні 2023 року Зоран Міланович заявив, що Росію "не перемогти". А у жовтні 2024-го він не дозволив хорватській армії брати участь в місії НАТО з підтримки України.