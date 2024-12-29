На Луганщині окупанти забороняють місцевим користуватися інтернетом
У тимчасово окупованій Луганській області загарбники перешкоджають місцевим жителям у користуванні інтернетом. Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, повідомляє Ділова столиця.
Лисогор зазначив, що у Сєвєродонецьку росіяни раніше вимкнули інтернет. Щоб зв'язатися з рідними, місцеві жителі виїздили до найближчих населених пунктів, розташованих на автошляху до Луганська – Смолянинове, Новоохтирка, Новоайдар. Там, зокрема в магазинах та інших громадських місцях, можна було придбати пароль від Wi-Fi й скористатися інтернетом.
"Віднедавна власникам таких закладів представники силових структур РФ почали виносити попередження, наступна стадія – відключення від інтернету", – зазначив Лисогор.