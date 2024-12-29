На Луганщині окупанти забороняють місцевим користуватися інтернетом

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У тимчасово окупованій Луганській області загарбники перешкоджають місцевим жителям у користуванні інтернетом﻿. Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, повідомляє Ділова столиця.

Лисогор зазначив, що у Сєвєродонецьку росіяни раніше вимкнули інтернет. Щоб зв'язатися з рідними, місцеві жителі виїздили до найближчих населених пунктів, розташованих на автошляху до Луганська – Смолянинове, Новоохтирка, Новоайдар. Там, зокрема в магазинах та інших громадських місцях, можна було придбати пароль від Wi-Fi й скористатися інтернетом.