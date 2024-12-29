Британія надасть Україні 4,5 млн фунтів, щоб притягнути до відповідальності воєнних злочинців

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Велика Британія пообіцяла надати Україні майже 11 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності﻿. Про це пише The Telegraph, повідомляє Ділова столиця.

Так, Міністерство оборони Британії оголосило сьогодні, 29 грудня, що виділить органам влади, в тому числі Генеральній прокуратурі України, 4,5 млн фунтів стерлінгів на підтримку українського документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів.

Це фінансування є додатковим до ширшої допомоги у розмірі 225 млн фунтів стерлінгів, оголошеної міністром оборони Джоном Гілі під час візиту в Україну в середині грудня, яка включає гроші на нові катери та морські безпілотники, системи протиповітряної оборони та технології боротьби з безпілотниками.