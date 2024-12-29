Британія надасть Україні 4,5 млн фунтів, щоб притягнути до відповідальності воєнних злочинців
Велика Британія пообіцяла надати Україні майже 11 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності. Про це пише The Telegraph, повідомляє Ділова столиця.
Так, Міністерство оборони Британії оголосило сьогодні, 29 грудня, що виділить органам влади, в тому числі Генеральній прокуратурі України, 4,5 млн фунтів стерлінгів на підтримку українського документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів.
Це фінансування є додатковим до ширшої допомоги у розмірі 225 млн фунтів стерлінгів, оголошеної міністром оборони Джоном Гілі під час візиту в Україну в середині грудня, яка включає гроші на нові катери та морські безпілотники, системи протиповітряної оборони та технології боротьби з безпілотниками.
"На початку 2025 року рішучість Великої Британії щодо посилення підтримки України залишається непохитною", — зазначив Гілі.