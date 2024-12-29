У Чвсовому Ярі та Торецьку точаться міські бої - ОСУВ "Хортиця"
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що у Часовому Ярі та Торецьку йдуть міські бої. Про це він сказав під час телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
"І там, і там йдуть активні міські бої", — розповів він.
В Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу "Сіверський Донецьк — Донбас", який перерізає місто.
"І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не доягають", — зазначив речник.
У Торецьку йдуть зіткнення в міській забудові.
"І там про ситуацію щось сказати важко, бо там йде постійна бойова робота з обох боків", — додав Трегубов.