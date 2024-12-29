У Чвсовому Ярі та Торецьку точаться міські бої - ОСУВ "Хортиця"

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Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що у Часовому Ярі та Торецьку йдуть міські бої﻿. Про це він сказав під час телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"І там, і там йдуть активні міські бої" , — розповів він.

В Часовому Ярі основні боєзіткнення йдуть вздовж каналу "Сіверський Донецьк — Донбас", який перерізає місто.

"І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не доягають" , — зазначив речник.

У Торецьку йдуть зіткнення в міській забудові.