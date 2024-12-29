Авіакатастрофа під Актау: Алієв заявив, що атака була з землі і звинуватив РФ у маячних версіях

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі.﻿﻿ З посиланням на Алієва, якого цитує ТАСС, азербайджанське видання Caliber, "Медуза", повідомляє Українська правда.

Літак, що розбився в Актау, зазнав ушкоджень "внаслідок обстрілу з землі", заявив Алієв.

Підкресливши, що літак був збитий не навмисно, Алієв сказав, що визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості - все це були заходи та кроки, які необхідно було зробити (Росії - ред.).

"На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім маячних версій" , - сказав глава Азербайджану.

Напередодні глава Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з Алієвим попросив вибачення що "трагічний інцидент із літаком Azerbaijan Airlines стався в повітряному просторі Росії", але провини росіян не визнав.