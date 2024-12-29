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У ЗСУ розповіли про ворожі атаки на південній ділянці фронту

У ЗСУ розповіли про ворожі атаки на південній ділянці фронту
Фото: president.gov.ua

Війська РФ робили штурмові дії на острові Великий Потьомкінський, розташованому в гирлі Дніпра в Херсонській області. Про це інформують Сили оборони півдня, повідомляє Дзеркало тижня.

На цьому напрямку окупанти активно застосовують артилерію та FPV-дрони різної модифікації. Лише за останню добу армія РФ завдала 329 ударів безпілотниками.

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Росіяни і надалі здійснюють ротацію особового складу та формують штурмові групи для можливих майбутніх атак на оріхівському та гуляйпільському напрямках. Окрім цього, окупанти також проводять інженерну та повітряну розвідку.

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