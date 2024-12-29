Командира 211-ї бригади ЗСУ, де знущалися з військових, знову затримали

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Командиру 211 бригади понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку оголосили нову підозру, а також затримали та доставили в Київ, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та ДБР.

Правоохоронці оголосили командиру 211 бригади підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).

За даними слідства, комбриг не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців. Починаючи з лютого по липень 2024 року він знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався з підпорядкованих солдатів. Однак командир бригади не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.

Правоохоронці підтвердили, що провели обшуки за місцем проживання командира бригади.

ДБР зазначає, що наразі Побережнюка затримали та доставили в Київ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше журналісти "Української правди" виявили, що керівництво 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів — з них вимагали гроші, били, погрожували кинути "на м’ясо". Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух — син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав відправити до 211 бригади комісію ВСП. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків за посадою.

У Генштабі стверджували, що цьогоріч у вересні вже проводили службову перевірку у бригаді й порушували кримінальну справу. Водночас міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що з’ясує, чому розслідування знущань із солдатів тривало так довго.

17 грудня Побережнюк отримав повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем.