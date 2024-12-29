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На окупованій Донеччині згоріли обєкти телекомунікацій росіян та релейні шафи

На окупованій Донеччині згоріли обєкти телекомунікацій росіян та релейні шафи
Фото: скріншот

На тимчасово окупованій Донеччині знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", релейні шафи окупантів у Ярославській області та обладнання для стільникового зв’язку.﻿ З посиланням на ГУР МОУ, повідомляє Лівий берег.

"На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку “фєнікс”, який використовують російські загарбники", — інформують у розвідці.  

Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області.  

"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється", — підкреслюють в ГУР. 

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