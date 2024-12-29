Росіяни заявили, що український пілот здався в полон, у Повітряних силах відреагували

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Російські пропагандисти кажуть, нібито льотчик ЗСУ здався у полон в Курській області. Повітряні сили одразу спростували цю інформацію.﻿﻿ З посиланням на російських пропагандистів ТАСС, Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

Росіяни навіть називають ім'я льотчика - Володимир Попович.

"Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, начебто у Курській області здався в полон український льотчик. На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни" , - заявили у Повітряних силах.

Льотчики є дуже важливою бойовою одиницею в арміях. На їх вивчення йдуть місяці й роки, а також величезні кошти.