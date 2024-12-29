Дезінформаційна війна Путіна зазнає поразки - The Telegraph

Росія майже напевно збила ще один цивільний літак. Вранці 25 грудня в Актау, Казахстан, розбився літак Azerbaijan Airlines, в результаті чого загинули 38 людей, ще 29 отримали поранення. Літак збила російська ракета класу "земля-повітря", повідомляє Дзеркало тижня.

Росія відреагувала на цю трагедію звичним поєднанням заплутування і дезінформації. У телефонній розмові зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим Владімір Путін вибачився за "трагічний інцидент, що стався в російському повітряному просторі", але не взяв на себе відповідальність за катастрофу.

Російські ЗМІ публікують конспірологічні теорії, щоб приховати незручну правду про причини катастрофи. Колишній радник Кремля Сергей Марков звинуватив у падінні літака український безпілотник, який завдав помилкового удару. Також широко розповсюджувалися версії про форс-мажорні обставини, такі як поломка двигуна і зіткнення зі зграєю перелітних птахів, зазначає Самуель Рамані, репортер The Telegraph.

Ця пропагандистська стратегія брехні віддзеркалює реакцію Кремля на катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines у липні 2014 року, який був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" на окупованій Росією східній Україні, але з однією ключовою відмінністю: тоді російська дезінформація була набагато ефективнішою, ніж зараз.

Цього разу є ознаки того, що російська дезінформація починає давати збої. Відмова Кремля взяти на себе відповідальність за інцидент похитнула міжнародну довіру до безпеки повітряного простору Росії. Ізраїльська авіакомпанія El-Al, FlyDubai й казахстанська Qazaq Air є одними з перевізників, які або скоротили, або на невизначений час призупинили польоти до Росії.

Рамані зазначає, що Захід повинен проактивно скористатися новими слабкими місцями російської дезінформації.