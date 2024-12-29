Проросійський президент Хорватії переобрався на ще один термін, - екзитполи

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Президент Хорватії Зоран Міланович за результатами екзит-полів набирав вже понад 50% голосів виборців. Завдяки цьому він може перемогти вже у першому турі, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

Сьогодні в Хорватії відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з екзит-полами, нинішній президент і кандидат від СДП Зоран Міланович перемагає в першому турі з 51,48 відсотка голосів.

Тим часом відомо, що кандидат від ХДС Драган Пріморац набирає 19,29 відсотка голосів.

Варто зазначити, що Мілановича неодноразово називали проросійським політиком, хоча він це й заперечував.

Раніше президент Хорватії виступав проти прийому Фінляндії й Швеції до НАТО, а також проти навчання українських військ у Хорватії в рамках зусиль ЄС. Міланович також критикував західні країни за постачання Україні танків й іншого озброєння, заявивши, що ці зусилля лише продовжать війну.

Хоча посада президента у Хорватії має переважно церемоніальний характер, Міланович формально є верховним головнокомандувачем збройних сил. Його антизахідні висловлювання викликали критику уряду країни, який підтримав Україну в її боротьбі проти агресії Росії.

Зауважимо, що в жовтні цього року Міланович не дав дозволу, щоб армія Хорватії взяла участь в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.