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У МЗС України закликали ЄС заборонити імпорт російського скрапленого газу

У МЗС України закликали ЄС заборонити імпорт російського скрапленого газу
Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на отримання Євросоюзом скрапленого газу з РФ. Він закликав заборонити цей імпорт до країн ЄС, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

У повідомленні МЗС України сказано, що заклик Сибіги був його реакцією на публікацію видання Financial Times про те, що протягом 2024 року країни Європейського союзу імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу (скрапленого природного газу).

"Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС України додав, що на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками.

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