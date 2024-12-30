Курс валют НБУ на 30 грудня

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 30 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 грудня підвищився на 10 коп до 41.9403 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 43.7479 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 27 коп. до 52.6560 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 46.5641 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.2291 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.940 300 EUR Євро 43.747 900 GBP Фунт стерлінгів 52.656 000 CHF Швейцарський франк 46.564 100 PLN Польський злотий 10.229 100

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.