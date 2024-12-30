Курс валют НБУ на 30 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 30 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 29 грудня підвищився на 10 коп до 41.9403 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 43.7479 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 27 коп. до 52.6560 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 46.5641 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.2291 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.940 300
|EUR
|Євро
|43.747 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.656 000
|CHF
|Швейцарський франк
|46.564 100
|PLN
|Польський злотий
|10.229 100
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.