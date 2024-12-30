ЗСУ знешкодили понад 2 тисячі російських окупантів за добу

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Сили оборони України за минулу добу знешкодили понад 2 тисячі російських окупантів та спалили 44 артилерійські системи ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Також за минулу добу Росія втратила 7 танків, 22 ББМ, 31 БПЛА оперативно- тактичного рівня та 141 одинцю автомобільної техніки та автоцистерн.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ відмінусували вже близько 787 940 окупантів, 9 663 танки, 20 003 ББМ, 21 494 артилерійські системи, 21 069 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 32 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.