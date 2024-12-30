НБУ за тиждень збільшив продаж доларів до максимуму з початку війни

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Попит на валюту зріс у грудні 2024 року. Національний банк збільшив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані НБУ.

НБУ протягом тижня 23-27 грудня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,625 млрд доларів. Це максимальний обсяг від початку війни.

З початку року НБУ продав на міжбанку 34,4 млрд доларів.

Раніше в НБУ заявили, що збільшення бюджетних витрат на кінець року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту і готовий компенсувати дефіцит.

Обсяг міжнародної допомоги Україні станом на 19 грудня становив 38,7 млрд доларів. За прогнозом НБУ, загальний обсяг допомоги сягне 41,5 млрд доларів, що менше інтервенцій на міжбанку.

Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня курс долара знову зріс і досяг історичного максимуму - 41,99 грн/долар. Але в другій половині тижня НБУ знизив курс до 41,92 грн/долар. У підсумку курс зріс на 7 копійок. З початку року курс долара зріс на 10,4%.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,20 грн/долар.

Нагадаємо, за 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,6 млрд доларів.