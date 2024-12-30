За добу 186 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень, 83 рази російські окупаційні війська штурмували Покровський, Курахівський і Времівський напрямки, 46 разів – намагалися прорвати оборону у Курській області, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Шевченко, Котлине та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. Залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві російські атаки.

На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів, проводить розвідувальну діяльність.

Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 46 ворожих атак на даному напрямку. Крім того, ворог завдав 266 артилерійських обстрілів.

Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.