Лавров: РФ скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності

Росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки, заявив міністр закордонних справ країни Сергій Лавров в інтервʼю російській державній агенції "РИА Новости", яке опубліковано 29 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

Він пояснив це розгортанням аналогічної зброї Сполученими Штатами Америки. За його твердженням, США "проігнорували застереження з боку Росії та Китаю і на практиці перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу".

Як приклад "випробування в бойових умовах" балістичної ракети середньої дальності Лавров згадав удар ракетою "Орєшнік" по Україні.

На питання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що "на сьогодні очевидно, що, наприклад, наш (російський – ред.) мораторій на розміщення РСМД (ракет середньої і меншої дальності – ред.) вже практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовитися".

У липні стало відомо, що з 2026 року Сполучені Штати почнуть розміщувати на німецькій території далекобійні ударні системи, зокрема гіперзвукову зброю. Заступник глави МЗС Росії, коментуючи деталі опублікованої спільної заяви США та Німеччини, назвав їхній намір "ланкою в ескалаційному курсі".

Ракети середньої та меншої дальності (РСМД) – це балістичні й крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів і, як правило, нести ядерний заряд.

У 1987 році у Вашингтоні між Сполученими Штатами і Радянським Союзом було підписано договір про ліквідацію РСМД, який діяв до 2019 року. Тоді адміністрація США заявила, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, і повідомила про припинення дії договору. У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти.

Путін тоді ж заявляв, що у разі розміщення американських ракет середньої дальності в Європі Росія буде змушена розгорнути їх також, але наголошував, що Росія не збирається першою розміщувати в Європі такі ракети. У США і НАТО заявляють, що Росія де-факто не дотримується заявленого нею мораторію, посилаючись на розміщення тих же ракет 9M729. На Заході наполягають, що їхня дальність вища за 500 кілометрів, що в Москві заперечують.

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